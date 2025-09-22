قطار يصدم شابا بدراو في أسوان

الأكثر قراءة
صدم قطار شابًا أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بمدينة دراو.
وكان بلاغ قد وصل إلى وحدة الإسعاف يفيد بمصرع شاب عقب صدمه من قِبل قطار بمنطقة المنطة بدراو.
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبعد معاينة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.