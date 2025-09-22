 قطار يصدم شابا بدراو في أسوان - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 6:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

قطار يصدم شابا بدراو في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 5:50 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 5:50 م

صدم قطار شابًا أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بمدينة دراو.

وكان بلاغ قد وصل إلى وحدة الإسعاف يفيد بمصرع شاب عقب صدمه من قِبل قطار بمنطقة المنطة بدراو.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبعد معاينة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك