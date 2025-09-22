وصول الشحنة الرابعة من المساعدات الباكستانية لغزة إلى مطار العريش

بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، اليوم، بالتعاون مع مؤسسة الخدمة فى باكستان الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر مصر.

وبحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة، هبطت طائرة خاصة مستأجرة من باكستان تحمل 100 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية في مطار العريش الدولي.

وقد تسلم مسؤولون من سفارة باكستان بالقاهرة شحنة الإغاثة وقاموا بتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى سكان غزة.

وتشمل مواد الإغاثة أكياس الدقيق والأرز والحمص وزيت الطهي و الفاكهة والذرة الحلوة.

وتوجهت حكومة وشعب باكستان بالشكر العميق للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمعية الهلال الأحمر المصري لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية من حكومة وشعب باكستان للفلسطينيين.

وأُرسلت حتى الآن 23 شحنة إنسانية وإغاثية من باكستان إلى الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك شحنة اليوم. وبذلك، يصل إجمالي الكمية التي تم تسليمها حتى الآن إلى 2227 طنًا.

وهناك المزيد من الشحنات الإنسانية القادمة من باكستان، وسيتم إرسالها في الأيام المقبلة.