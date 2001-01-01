الشرطة النرويجية تعتقل عراقيا كرديا صدر بحقه حكم في إيطاليا

اعتقل مسؤولو الاستخبارات النرويجية والشرطة إسلاميًا (63 عامًا) أدين في إيطاليا بمؤامرة إرهابية، حسبما قالت وكالة الاستخبارات التابعة للشرطة النرويجية (بي.إس.تي) على تويتر اليوم الثلاثاء.



واعتقل الملا كريكار، وهو عراقي كردي يعيش في النرويج منذ عام 1991 في وقت متأخر أمس الاثنين، بناء على مذكرة اعتقال إيطالية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه إلى إيطاليا.



وذكرت شبكة "راي نيوز" الإخبارية الإيطالية أن محكمة إيطالية أصدرت حكمًا غيابيًا بحق كريكار بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته بإدارة شبكة إرهابية على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.



وأفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية بأن الرجل اسمه الحقيقي نجم الدين فراج أحمد، وأنه أسس في عام 2001، وفقًا لاعترافه هو، جماعة أنصار الإسلام، التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.



وخضع للمحاكمة في إيطاليا بوصفه زعيم جماعة "راوتي شاكس" الجهادية، التي تعرضت لحملة مداهمات واسعة النطاق في كل أنحاء أوروبا بقيادة الشرطة الإيطالية في عام 2015 .



وفي ذلك الوقت، قالت وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" إن "راوتي شاكس" تعد فرعًا لجماعة أنصار الإسلام وأن "هدفها الرئيسي" هو إقامة "خلافة تحكمها الشريعة" في كردستان العراق.



وأضافت يوروجاست إن الجماعة عملت أيضا على "تجنيد إرهابيين أجانب كمقاتلين لإرسالهم إلى سورية والعراق وأيضا بهدف تدريبهم على الصراع المستقبلي في كردستان".



وقال محامي دفاع عن كريكار لشبكة "ان ار كيه" وقناة "تي في 2" النرويجيتين إن موكله يرغب في استئناف الحكم.