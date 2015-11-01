هيئة الأسرى الفلسطينية: المرضى والجرحى في سجون الاحتلال يعانون أوضاعا صحية مقلقة

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسرى المرضى والجرحى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون أوضاعا صحية مقلقة للغاية وتزداد أعدادهم يوما بعد آخر، في ظل استمرار الانتهاكات الطبية الممنهجة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال .

ووثق تقرير الهيئة الذي صدر اليوم الأربعاء في هذا السياق ، حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل "عسقلان"، إحداهما حالة الأسير عثمان أبو خرج (48 عاما) من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، والتي تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة وخضع لعملية قسطرة في القلب، حيث يعاني الأسير منذ سنوات طويلة من مشاكل في القلب ومن التهاب في الكبد بسبب إبرة ملوثة زوده بها أحد أطباء المعتقلات، ولا يزال الأسير بحاجة لعناية طبية حثيثة لحالته.

ويعاني الأسير لؤي نمر من مخيم الأمعري في محافظة رام الله، من مشاكل صحية عديدة، حيث يشتكي من مرض الصرع ومن ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط، ورغم ما يعانيه تكتفي إدارة معتقل "عسقلان" بإعطائه الأدوية المسكنة فقط.

وأضاف التقرير أن الأسير نعيم العصا من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، والقابع في معتقل "النقب"، يمر بوضع صحي سيئ، فهو يشتكي منذ عام 2010 من مشاكل بالمعدة، نتيجة لما تعرض له من تنكيل أثناء التحقيق معه، ومؤخرا خضع الأسير لفحوصات طبية، وتبين أنه يعاني من تمزق في جدار المعدة والتهاب حاد في القولون، لكن إدارة النقب لم تكترث لحالته الصحية الصعبة واكتفت بإعطائه المسكنات.

وتابع أن إدارة معتقل "جلبوع" لا تزال تهمل الحالة الصحية للأسير بشار شواهنة، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والذي يعاني من البواسير ومن نزيف دائم، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية، لكن إدارة المعتقل تماطل منذ فترة طويلة بتحويله للخضوع للعملية.

كما رصد ذات التقرير حالة الأسيرة حلوة حمامرة (26 عاما) من بلدة حوسان ببيت لحم، والتي تراجع وضعها الصحي في الفترة الأخيرة، حيث اشتكت من آلام حادة في بطنها وقد راجعت عيادة المعتقل أكثر مرة، لكن طبيبة معتقل "الدامون" أهملت حالتها واكتفت بإعطائها مرهما مسكنا من دون تشخيص حالتها وعلاجها كما يجب، وفيما بعد جرى نقلها للمشفى.

يذكر أن الأسيرة حمامرة اعتقلت بتاريخ 2015/11/8 بعد اطلاق النار عليها من قبل جيش الاحتلال واصابتها بجروح خطيرة، وخضعت لعدة عمليات جراحية تم خلالها استئصال جزء من الكبد ومن البنكرياس ومن الطحال والأمعاء، وما زالت بحاجة لمتابعة طبية لوضعها الصحي.