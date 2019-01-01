الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض قوي للفائدة الأمريكية بعد بيانات قوية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد نشر بيانات أفضل من المتوقع عن مبيعات التجزئة الأمريكية خفضت توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض قوي لأسعار الفائدة، مما عزز الدولار.



وبحلول الساعة 1736 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية متراجعا 0.4 بالمئة إلى 1408.74 دولار للأوقية (الأونصة).



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1411.20 دولار للأوقية.



قالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.4 بالمئة في الشهر الماضي، مع زيادة مشتريات المستهلكين من السيارات وبعض السلع الأخرى.



وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، بنسبة 0.5 بالمئة بدعم من البيانات الأمريكية القوية، وهو ما يزيد تكلفة الأصول المقومة بالدولار على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية أكثر من ثلاثة بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1510 دولارات للأوقية. وانخفض المعدن في أحدث التعاملات نحو 3.3 بالمئة إلى 1516.43 دولار للأوقية.



وارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 15.62 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ 28 فبراير شباط عند 15.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 840.98 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 15 مايو أيار عند 850.62 دولار للأوقية.