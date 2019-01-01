 التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية أطلقت نحو جازان بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية أطلقت نحو جازان بالسعودية

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 12:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 12:12 م

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المليشيا الحوثية تستمر محاولاتها في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

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