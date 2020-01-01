مدرب نورويتش: نتمنى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز في أقرب وقت

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قال دانيل فاركي، المدير الفني لفريق نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يريد عودة سريعة للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وضمن نورويتش إنهاء الموسم في قاع الترتيب بعدما جمع 21 نقطة قبل خوض آخر مباراتين في الموسم، حيث تبعده 13 نقطة عن منطقة الأمان.

ولكن فاركي، الذي قاد نورويتش للصعود من دوري البطولة (دوري الدرجة الأولى) الموسم الماضي، قال إنه يتمنى أن يعود سريعا.

وقال للصحفيين اليوم الجمعة:" نريد أن نكون فريقا راسخا في الدوري الممتاز".

وأضاف :" أتمنى أن نتمكن من العودة في أسرع وقت ممكن وأن نبقى لفترة أطول مما فعلنا هذا الموسم".

وخسر نورويتش تسع مباريات متتالية، وهو رقم قياسي للنادي، ولكن فاركي قال إنه يأمل في أن يتمكن الفريق من إنهاء الموسم بفخر.

وأضاف: "نريد أن نكسر لعنة نتائجنا، وأن نودع الموسم ونحن نقدم أداء ممتاز ونحرز نقاطا".

وتابع:" عانت جماهيرنا كثيرا ونريد أن نسعدهم. كنا نأمل في أن نتمكن من التعامل مع التحديات بشكل أكثر نجاحا من حيث حصد النقاط".

وأكد :"نتعلم ونحاول أن نتحسن في كل جزء من المباراة بشكل يومي. نبقى معا في الأوقات الصعبة. أنا فخور بهذا السلوك. الجميع سينضج عبر هذه التجربة".