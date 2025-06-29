التعليم تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية على صفحات الغش الإلكتروني

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع تليجرام أسئلة وإجابات لامتحان اللغة الإنجليزية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتحقق من صحتها وضبط من قام بتداولها في حالة تطابق الأسئلة مع الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول اللجان، والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

يُذكر أن لجان الثانوية العامة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب اليوم لامتحان اللغة الإنجليزية وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش للطلاب لمنع دخول الموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش.