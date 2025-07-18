 الداخلية السورية تنفي انتشار قوات حكومية في السويداء.. وقرار إسرائيلي جديد - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 1:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الداخلية السورية تنفي انتشار قوات حكومية في السويداء.. وقرار إسرائيلي جديد

وكالات
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 1:09 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 1:09 م

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم الجمعة، تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

من جهته، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل "ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

ووفقا لتقارير، يأتي القرار الإسرائيلي لاحتواء التوتر في المدينة الواقعة جنوبي سوريا.

وكان متحدث باسم الداخلية السورية قال لوكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.

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