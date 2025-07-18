قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف الآخر استعداده لاتفاق نووي عادل ومتوازن.

وفي وقت سابق، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، إن المحادثات بشأن برنامج بلاده النووي لا يمكن أن تُعقد إلا إذا احترمت الولايات المتحدة "الخطوط الحمراء" لإيران، بما في ذلك "حقها في تخصيب اليورانيوم".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أضاف ولايتي: "لا نمانع من إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة"، وتابع: "يقول الأمريكيون إن على إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم، لكن هذا أحد خطوطنا الحمراء، إذا كانت المحادثات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تُعقد".

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، وأجرى شخصيات من الولايات المتحدة والشرق الأوسط مفاوضات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضم موجة الضربات العسكرية على إيران وإسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا في يونيو.