إسرائيل تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى الدروز السوريين في السويداء

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية بقيمة مليوني شيكل (حوالي 600 ألف دولار أمريكي) إلى الدروز في السويداء في سوريا، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، ستشمل المساعدات، التي تمولها وزارة الخارجية الإسرائيلية، طرودا غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إسعافات أولية وأدوية، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

ولم تذكر الخارجية الإسرائيلية كيفية إرسال المساعدات إلى السويداء، التي شهدت أعمال عنف هذا الأسبوع، واكتفت بالقول إنها ستصل "بطريقة هادفة".

وكانت الخارجية الإسرائيلية أرسلت مساعدات لدروز سوريا في مارس/آذار الماضي أيضا، وفقا للتقرير.

وشنت طائرات مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت مواقع داخل محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي سوريا، وسط أنباء عن توغل مقاتلي العشائر وسيطرتهم على قرى في ريف السويداء الغربي، عقب اشتباكات مع مجموعات خارجة عن القانون.

تأتي غارات الاحتلال المتواصلة على خلفية إعلان إسرائيل بأنها لن تسمح بمهاجمة الدروز.

كانت الحكومة السورية والدروز الذين يشكلون أغلبية في محافظة السويداء قد توصلوا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بعد قتال اندلع يوم الأحد الماضي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أمس الخميس بسقوط 516 قتيلا على الأقل منذ اندلاع القتال بين البدو والدروز.