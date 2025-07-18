تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويُقدِّم الثنائي الموسيقي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان) حفلاً مميزًا يجمع بين الكلاسيكية والمعاصرة، ويستضيف المنشد مصطفى مهلل والمؤلف الموسيقي خالد الكمار، بمصاحبة أوركسترا تضم 20 عازفًا، وذلك في التاسعة مساء الأحد 20 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال فؤاد ومنيب الخاصة، التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية، بالإضافة إلى مجموعة جديدة تُقدَّم لأول مرة، من بينها: "وحدك"، و"آخر الليل"، و"روّق"، في شكل يبرز تطور أسلوبهما الموسيقي، إلى جانب عدد من الألحان التي تحمل المشاعر الصوفية.

واشتهر الثنائي فؤاد ومنيب بمنهج فني متفرد، ويأتي هذا الحفل ليشكّل عودة قوية لهما بعد فترة غياب، إلى جمهور الأوبرا وعشاق الموسيقى الحية، ضمن أجواء صيفية تحمل الطابع الإبداعي الجاد.

وجدير بالذكر أن الثنائي فؤاد ومنيب يجمعان بين الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية؛ إذ بدأ محمد فؤاد، الطبيب العاشق للموسيقى، في ترجمة مشاعره إلى مقطوعات على البيانو، لتصل إلى مسامع عازف الكمان أحمد منيب، المتخرج في الكونسرفتوار والمتمرس في الموسيقى الكلاسيكية والجاز، فتولدت بينهما شراكة فنية مميزة أعادت صياغة موسيقى فؤاد، وحققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، ليستمرّا في تقديم مشروع موسيقي يُعبّر عن جيل جديد من المبدعين.