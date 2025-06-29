أمسية فنية تحتفي بثورة 30 يونيو بأوبريت حماسي ومؤلفات وطنية في الأوبرا

تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لتنظيم أمسية فنية بعنوان "مصر أعز الناس" في السابعة من مساء يوم الاثنين ٣٠ يونيو على المسرح الصغير، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وبإشراف فني عام من الدكتور سامح عبد العزيز وتنسيق ثقافي وفكري من رشا الفقي.

تشمل الأمسية أوبريتًا تمثيليًا غنائيًا حماسيًا يجسد ملحمة الثورة المصرية ويعبر عن وعي الشعب وإرادته الوطنية، من خلال لوحات فنية متنوعة، تتخللها كلمات مسجلة لعدد من الشخصيات البارزة في مجالات الفكر والفن. من بين الحضور والمشاركين: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتور وسيم السيسي، الدكتور أحمد كريمة، اللواء أركان حرب محمد قشقوش، الفنان صبري فواز، والمنتج محمد العدل، إلى جانب مشاركة فنية من المنشد شريف أبو العلا، الفنان إيهاب عز الدين، والفنانة شيري عبد الشافي.

ويُختتم البرنامج بمجموعة من المؤلفات الوطنية تؤديها فرقة "أعز الناس" للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو محمد سعودي، وإخراج محمد شلبي، وإدارة شريف شوقي.

تأتي هذه الفعالية في إطار تأكيد دور الفنون في التعبير عن المشاعر الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الثقافي في وجدان الجمهور المصري.