 تزامنا مع انطلاق أسطول الصمود العالمي.. مسئول إسرائيلي: لن نسمح بوصول أي سفينة إلى غزة
الأحد 31 أغسطس 2025 8:23 م القاهرة
تزامنا مع انطلاق أسطول الصمود العالمي.. مسئول إسرائيلي: لن نسمح بوصول أي سفينة إلى غزة

أسطول الصمود العالمي
أسطول الصمود العالمي
وكالات
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 8:08 م

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله، "لن نسمح بوصول أي سفينة لغزة وسنوقفها بالمياه الإقليمية بأي وسيلة دبلوماسية أو أمنية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع انطلاق "أسطول الصمود العالمي" مت ميناء برشلونة حاملا مساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

ويضم الأسطول ناشطين من 44 دولة، ونوابا أوروبيين، وشخصيات عامة من تلك الدول. وحسب منظمي الأسطول، ستغادر السفن الميناء الكتالوني لفتح ممر إنساني، ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

