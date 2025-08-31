نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله، "لن نسمح بوصول أي سفينة لغزة وسنوقفها بالمياه الإقليمية بأي وسيلة دبلوماسية أو أمنية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع انطلاق "أسطول الصمود العالمي" مت ميناء برشلونة حاملا مساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

ويضم الأسطول ناشطين من 44 دولة، ونوابا أوروبيين، وشخصيات عامة من تلك الدول. وحسب منظمي الأسطول، ستغادر السفن الميناء الكتالوني لفتح ممر إنساني، ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.