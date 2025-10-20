خامنئي: تصريحات ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية مجرد أوهام



اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "تدمير" الصناعة النووية الإيرانية مجرد أوهام.

وكتب خامنئي على منصة "إكس": "الرئيس الأمريكي يفتخر بأنه قصف ودمر الصناعة النووية الإيرانية، استمروا في أحلامكم"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "الرئيس الأمريكي يقول إنه رجل صفقات ويريد صفقة مع إيران، لكن الصفقة التي تفرض بالتهديد والابتزاز ليست صفقة، بل إملاء بالقوة، والشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات"، معتبرا أن "إيران ليست كغيرها من الدول التي يمكن التأثير عليها بالتهديدات والضغوط".

وقال خامنئي إن الإسرائيليين "لم يتوقعوا أن صاروخا إيرانيا من صنع شبابنا يستطيع أن يحول أعماق مراكزهم البحثية الحساسة إلى رماد، لكن ذلك حدث".

وتابع: "هذه الصواريخ صنعها شباب إيرانيون. لم نشترها ولا استأجرناها. هذه الصواريخ متاحة لدى القوات المسلحة وإذا دعت الحاجة فسيستخدمونها مجددا".

وأضاف المرشد الإيراني: "الكلام الفارغ والسلوك السخيف للرئيس الأمريكي مجرد محاولة لرفع معنويات الصهاينة الذين فقدوا روحهم".

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني تعليقا على ما قاله ترامب حول أن تدمير القدرات النووية الإيرانية سمح بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.