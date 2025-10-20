نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قوله إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو سيجريان اتصالا هاتفيا قريبا.

ومن المقرر أن يتحدث مسئولون من روسيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة للتحضير لقمة جديدة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وهو ما جرت مناقشته في اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسبوع الماضي.

ولم يحدد ريابكوف الإطار الزمني للاجتماع، وقال إن مكان انعقاد اجتماع منفصل بين روبيو ولافروف لم يتضح بعد.

وقال إن روبيو ولافروف سيناقشان جدول الأعمال الثنائي للعلاقات الروسية الأمريكية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن "هناك العديد من القضايا المدرجة على أجندتنا الثنائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والكتلة الاقتصادية، وهي تتطلب الاهتمام أيضا". مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد للمشاورات بين روسيا والولايات المتحدة لمعالجة الخلافات في العلاقات الثنائية.