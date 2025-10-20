 قبل قمة ترامب وبوتين.. الخارجية الروسية: لافروف وروبيو سيجريان اتصالات هاتفية قريبا - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 5:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

قبل قمة ترامب وبوتين.. الخارجية الروسية: لافروف وروبيو سيجريان اتصالات هاتفية قريبا

وكالات
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 4:23 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 4:23 م

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قوله إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو سيجريان اتصالا هاتفيا قريبا.

ومن المقرر أن يتحدث مسئولون من روسيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة للتحضير لقمة جديدة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وهو ما جرت مناقشته في اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسبوع الماضي.

ولم يحدد ريابكوف الإطار الزمني للاجتماع، وقال إن مكان انعقاد اجتماع منفصل بين روبيو ولافروف لم يتضح بعد.

وقال إن روبيو ولافروف سيناقشان جدول الأعمال الثنائي للعلاقات الروسية الأمريكية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن "هناك العديد من القضايا المدرجة على أجندتنا الثنائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والكتلة الاقتصادية، وهي تتطلب الاهتمام أيضا". مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد للمشاورات بين روسيا والولايات المتحدة لمعالجة الخلافات في العلاقات الثنائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك