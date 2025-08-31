 انقلاب ميكروباص يتسبب في إصابة 7 أشخاص بمنطقة المريوطية - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 8:41 م
انقلاب ميكروباص يتسبب في إصابة 7 أشخاص بمنطقة المريوطية

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 8:15 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 8:15 م

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

