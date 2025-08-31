باكستان وأرمينيا تقرران إقامة علاقات دبلوماسية بينهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع أرمينيا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاتفاق جرى خلال لقاء الوزير محمد إسحاق دار بنظيره الأرميني أرارات ميرزويان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.

وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنهما ناقشا سبل التعاون بين البلدين في مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والثقافة والسياحة.

من جانبه علق وزير الخارجية الباكستاني على لقائه بنظيره الأرميني في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال دار: "وقعنا إعلانا مشتركا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين بلدينا".

وفي إطار دعمها لأذربيجان في قضية إقليم قره باغ الذي كان محتلا من قبل أرمينيا، لم تقم باكستان علاقات دبلوماسية مع أرمينيا طيلة عقود طويلة.

وفي 27 سبتمبر 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 8 أغسطس الجاري، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.