أوكرانيا تشن هجمات على مواقع روسية في القرم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، شنه سلسلة من الهجمات ضد الوحدات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأفاد مسئولون عسكريون في منشور على قناة على تطبيق تليجرام بأن ثلاثة مروحيات روسية على الأقل أصيبت وتم تدميرها خلال هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة بالقرب من سيمفيروبول.

وبالإضافة لذلك، أفادت أنباء بأنه قد تم إطلاق عدة صواريخ على قاعدة روسية بالقرب من فولوشين على الساحل، ما أسفر عن تدمير ست حوامات على الأقل.

ومازال من غير المعروف بعد مدى تأثير الضربة الصاروخية على الثكنات. ولم ترد أي تقارير من الجانب الروسي، كما لم يتسن التحقق من صحة هذه الإدعاءات من مصادر مستقلة.

وأفادت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (أتش يو آر) بتنفيذ عملية ناجحة ضد محطة رادار روسية في القرم.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم، نقلا عن مصادر في وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قولها إن طائرات مسيرة مقاتلة دمرت نظام التحكم بالرادار ومكونات أخرى في منظومة دفاع جوي روسية طراز إس – 400.