«استادات» تهنئ الأهلي باللقب الإفريقي العاشر

تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، بالتهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى، وأعضاء الجمعية العمومية، وجماهيره العريضة، بالحصول على البطولة العاشرة، لدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد مجلس إدارة شركة استادات، بأداء لاعبي النادي الأهلي فى المباراة النهائية أمام فريق كايزر تشيفز، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم بأداء متميز، والفوز بالنجمة العاشرة، عن جدارة واستحقاق.

وثمن مجلس إدارة شركة استادات على جهود النادي الأهلي وتشريفه الكرة المصرية، من خلال كونه دائم التواجد على منصات التتويج بالفوز اليوم بالأميرة الافريقية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد أشهر قليلة من الانجاز العالمى الذى تحقق بأقدام لاعبى الأهلى بالحصول على برونزية مونديال الأندية والمركز الثالث عالميا بعد التغلب على نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بعد مباراة حافلة بالإثارة والعرق والمتعة.

وأكدت شركة استادات في بيان لها على اعتزازها بهذا المستوى الرفيع الذي قدمه النادي الأهلي مشرفا الكرة المصرية بين أكبر الأندية الافريقية و العالمية، ومقدما صورة حضارية مبهرة عن الرياضة المصرية ورموزها.

وشدد مجلس إدارة استادات على دعم الفريق، وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، والدولية، لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

يذكر أن النادى الأهلى، قد فاز على نادى الترجي التونسى فى الدور قبل النهائى، وتسيد الفريق مجريات المباراتين، لعبا ونتيجة.