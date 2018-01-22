إصابة شخص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبدرشين

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أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ومركبة توك توك بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى كوبري أبو ربع بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة بمركبة توك توك، مما أسفر عن إصابة شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.