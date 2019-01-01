رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني تناشد شولتس عقد مؤتمر وطني لأوكرانيا

ناشدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" المستشار الألماني أولاف شولتس الدعوة لعقد "مؤتمر وطني لأوكرانيا" في أقرب وقت ممكن.



وجاء في خطاب، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، من السياسية الألمانية ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان، أنه من الضروري عرض الأوراق على الطاولة و خلال ذلك توضيح ما تقوم به ألمانيا حاليا، وما لا يزال بإمكان الجيش الألماني والأوساط الصناعية والسياسية القيام به خلال الأسابيع القادمة.



ودعت شتراك- تسيمرمان، للقاء يجلس فيه مسؤولون من الأوساط السياسية ومن ديوان المستشارية ومن أوساط صناعة الأسلحة وكذلك من النقابات ومن الجيش الألماني على طاولة واحدة وينسقون خلاله الخطوات القادمة.



وكتبت في خطابها: "يجب أن يكون الهدف هو الحصول على نظرة عامة منظمة من أجل بدء الخطوات التالية بطريقة هادفة وودية ومشتركة".



وأشارت السياسية الألمانية البارزة إلى أن الحرب في أوكرانيا توجد في مرحلة حاسمة حاليا، وحذرت قائلة: "بينما يتصدى الجيش الأوكراني ببسالة للهجوم الروسي الوحشي ويحاول خلال ذلك ردع الجيش الروسي وكذلك تسجيل نجاحاته العسكرية الخاصة بفضل دعمنا الإنساني والاقتصادي والعسكري، تواصل روسيا تسلحها لهجمات كبرى".



وأكدت شتراك-تسيمرمان، في خطابها، أن المدة التي يتسنى خلالها لأوكرانيا الدفاع عن نفسها ومدى نجاح ذلك في النهاية يرتبط "بصفة خاصة أيضا بدعم ألمانيا".



وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية أنجزت الكثير، ولا يزال يتعين عليها "فعل المزيد من أجل مساعدة أوكرانيا في الفوز في هذه الحرب".



وتابعت: "يتعين على ألمانيا تولي الدور الريادي في أوروبا الذي يطلبه شركاؤها الغربيون وأن تمضي قدما في ذلك بحسم وشجاعة دون تردد".