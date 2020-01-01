قائد الجيش البريطاني: بعض التعليقات بشأن اعتلال صحة بوتين أو إمكانية اغتياله أمنيات

نفى قائد الجيش البريطاني الأدميرال توني رادكين التكهنات بشأن "اعتلال" صحة الرئيس الروسي فلادمير بوتين أو إمكانية اغتياله، ووصفها بأنها "أمنيات".

وسألت صوفيا راورث، مقدمة برنامج " صنداي مورنيج شو" على شبكة هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي وان" رادكين ما إذا كان يمكن الإطاحة ببوتين، الذي شن هجوما على أوكرانيا في فبراير الماضي أو أن يواجه "تغيرا في النظام".

وقال "أعتقد أن بعض التعليقات بشأن اعتلال صحته أو من المؤكد أن شخصا ما سوف يقوم باغتياله أو الاطاحة به، أعتقد أن هذه أماني".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن رادكين القول " بصفتنا عسكريون نرى نظاما مستقرا نسبيا في روسيا، الرئيس بوتين تمكن من قمع أي معارضة، نرى تسلسلا هرميا يعتمد على الرئيس بوتين، لذلك لا يوجد شخص في منصب بارز لديه الدافع لتحدي الرئيس بوتين".

وأوضح أن "تحدي روسيا سوف يستمر من المحتمل" لعقود فيما يتعلق بكونها تمثل تهديدا"، مضيفا أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يعلم أن روسيا تمثل "أكبر تهديد" للمملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة لكييف، قال إن الجيش الأوكراني يعتقد "بصورة قاطعة" أنه سوف يفوز في الحرب.