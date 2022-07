يبدو أن الاحتفال سيكون مزدوجا هذا العام بالنسبة لنجم السينما التاميلية الهندي دانوش، حيث احتفل الشهر الماضي بمرور 20 عاما على دخوله صناعة السينما، كما سيحتفل الشهر القادم بأول ظهور له في هوليوود من خلال فيلم The Gray Man، الذي طرح في دور العرض المصرية يوم 13 يوليو الجاري، فجمهوره في الهند وكل مكان في العالم كانوا في انتظار تفاصيل شخصيته التي كشف الأخوان روسو عن بعض ملامحها من خلال إعلان الفيلم الرسمي، مشيران إلى أنه يلعب دور أحد أفضل القتلة في العالم، فهو القوة المميتة في هذا العمل.



وكشف جو روسو أن شخصية دانوش رائعة للغاية، لدرجة أن هناك شيئًا فرعيًا يدور في ذهنه كثيرًا، وقال: "دانوش يلعب دور أحد كبار القتلة في العالم، تم إرساله خلف شخصية رايان في الفيلم، فلقد خاض معركتين رائعتين ضمن أحداث الفيلم، كما أنني وأنتوني من كبار المعجبين بدانوش، فلقد كتبنا هذا الدور خصيصا له، فهو نوع من شخصية كلاسيكية، الذي يظهر لمحاربة البطل وتعقيد أحداث الفيلم، وعلى الجانب الآخر، فإنه شخصية مرحة وفريد من نوعه، وله حضور كبير أمام الكاميرا، فإذا أحب الجمهور هذا الفيلم، سنقوم بتوسيع نطاق سرد القصص من هنا، فهذه الشخصية رائعة للمضي قدما في هذا العالم وأن تتواجد في أجزاء جديدة، فيمكن وصف شخصيته بإنه رجل في مهمة قاتلة".



وأكد الجمهور الهندي وعدد من نجوم بوليوود سعادتهم بقدرتهم أن يشاهدوا هذا العمل على شاشات السينما ولو لفترة محدودة، فأفلام الأكشن لابد وأن يتم مشاهدتها على الشاشة الكبيرة، فمهما كانت المعدات المتواجدة في المنزل قادرة على تقديم جودة عالية، ولكنها لن تتمكن من إعطاء حالة تواجدك بداخل دور العرض وأمام تلك الشاشة الضخمة محاطا بكل التقنيات السينمائية التي تمنحك متعة مشاهدة عالية.



وعلى الجانب الآخر، أكد دانوش سعادته بكونه جزءا من فريق فيلم The Gray Man، وأنه يتطلع أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، ووصف التجربة بأنها "رائعة ومليئة بالإثارة"، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم هو أول ظهور لدانوش في هوليوود، لكن كان له ظهور آخر دولي عام 2018 من خلال فيلم The Extraordinary Journey of the Fakir، وهو فيلم من إنتاج مشترك بين فرنسا والهند وبلجيكا وسنغافورة وأمريكا، وشاركته البطولة الممثلة الفرنسية بيرنيس بيجو.



يذكر أن أحداث فيلم The Gray Man مستوحى من الكتاب الأول من سلسلة كتب The Gray Man لمارك جريني، التي صدرت عام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيسيكا هينويك، واجنر مورا، ودانوش، وبيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقان جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة أفنجرز.



الفيلم بدأ عرضه حصريا بدور العرض المصرية يوم 13 يوليو الجاري في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يعرض قبل دور العرض الأمريكية والبريطانية بيومين، لتكون مصر من أول الدول العربية التي تعرض الفيلم بالتوازي مع إيطاليا ونيوزليندا.



الفيلم حصل علي تصنيف +12، حيث سيعرض في عدد من شاشات السينما، منها صن سيتي وجالاكسي المنيل وداندي مول وجالاكسي المعادي وأمريكانا بلازا وبوينت 90 وأركان وسيتي ستارز وكايرو فيستيفال وكايرو فيستيفال VIP وسي سينما أرابيلا ومدينتي وسان ستيفانو مول وفوكس سيتي سنتر وجلاكسي سينبلكس مول العرب وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، وفوكس مول مصر وفوكس سيتي سنتر، سي سينما أمير.