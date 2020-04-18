العثور على جثة مسن متعفنة بمنزلة في سوهاج

رائحة كريهة أنتشرت كانت تخرج من أحدى منازل مركز جرجا بمحافظة سوهاج و تبين أن مصدرها من منزل مسن يقيم بمفرده ليسارع الأهالي بإبلاغ الشرطة، التي عثرت على جثة المسن وتم نقلها لمستشفى جرجا المركزي وتم تحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز جرجا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من منزل.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث انتقلت وحدة بحث جنائي، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو «محمد ص م ش»، 67 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا، موجودة بالطابق الثاني بالمنزل يرتدي كامل ملابسه.

وبمناظرتها تبين أنها في حالة تعفن رمي، وتبين سلامة نوافذ وأبواب المنزل، وأفاد نجل شقيقه بمضمون ما تقدم، مضيفا أن عمه المذكور يقيم بمفرده بالمنزل، وأنه اعتاد النوم أعلى سطح المنزل ليلاً، وعقب استيقاظه ونزوله من أعلى سطح المنزل بواسطة سلم خشبي اختل توازنه وسقط مغشيا عليه ووافته المنية، واكتشف وفاته اليوم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق التى امرت بسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة وأنتدابةالطبيب الشرعى لمناظرة الجثة قبل التصريح بدفنها.