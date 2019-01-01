تقرير: شركة طيران العال الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للتحليق في الأجواء السعودية

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قدمت شركة طيران "العال" الإسرائيلية طلبا رسميا للتحليق في المجال الجوي السعودي، بعد الإعلان عن أن المملكة ستسمح بالتحليق في أجوائها دون قيود.

ووفقا لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فإنه إذا تمت الموافقة، ستبدأ رحلات إلى تايلاند عبر المسار المختصر في غضون الأسبوعين المقبلين.

ومن المتوقع أيضا أن تتقدم شركتا طيران "يسرائير" و"أركياع" بطلبين مماثلين.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت أمس الأول الجمعة فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

ووفقا لما أوضحه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فإن القرار يتضمن الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

وأضاف سوليفان أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام "شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرار وأمنا"، وهو أمر ضروري "بالنسبة لأمن وسلامة إسرائيل".