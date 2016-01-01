محافظ الغربية: حريصون على استمرار عمل مستشفى 57357 لخدمة أبناء المحافظة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المحافظة حريصة على استمرار عمل مستشفى 57357 لخدمة أبناء الغربية .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم مع جميع الأطراف المعنية بحل مشكلة مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ بطنطا، والتي تم تداولها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك لدراسة أبعاد المشكلة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لوضع مقترحات سريعة وعاجلة لاستمرار تقديم الخدمة بالمستشفى.

واستمع المحافظ إلى آراء الحاضرين وتمت مناقشة كافة الجوانب لمدة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات حيث تم الاستقرار على ضرورة استمرار مستشفى 57357 فرع طنطا في تقديم الخدمة الطبية لأبناء محافظة الغربية وأبناء المحافظات الأخرى إلى جانب تشكيل لجنة لوضع خطة سريعة لتنظيم حملة مكبرة لجمع التبرعات تشارك فيها جميع الجهات ،بالإضافة إلى وضع آليات لضمان الاستدامة في تقديم الخدمة الصحية بالمستشفى ليتم رفعها لمجلس أمناء 57357 لدراسة إمكانية تنفيذها.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، وكيل وزارة الصحة، مدير المستشفيات الجامعية، نائب مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، مدير معهد أورام طنطا، المدير الفني والمدير التشغيلي لمستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، نقيب الأسنان، نقيب التمريض ونقيب العلوم الصحية.