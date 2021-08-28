وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

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هنأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وقال وزير الداخلية - في برقية التهنئة- "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ يطيب لي وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء.. يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والازدهار".

وتابع: "حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء".