وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.
وقال وزير الداخلية - في برقية التهنئة- "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ يطيب لي وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد".
وأضاف: "ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء.. يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والازدهار".
وتابع: "حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء".