وزير الصحة الألماني يحث الكنائس على فتح أبوابها ليدخلها الناس هربا من الحر

حث وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، الكنائيس على فتح أبوابها أمام الناس الذين يبحثون عن مكان مظلل بارد هربا من أشعة الشمس، حيث ارتفعت درجات الحرارة في أنحاء أوروبا جراء موجة حر شديدة.

وسارع مسؤولو الكنائس في ألمانيا إلى التنويه بأن معظم الكنائس في البلاد مفتوحة بالفعل أمام الزوار على مدار اليوم وطوال السنة بغض النظر عن الطقس.

وغرد لوترباخ اليوم مع وضع صورة لكنيسة في مدينة سينيا بإيطاليا قائلا "بناء جميل يعود إلى العصور الوسطى ولكنه مكان بارد".

وقال متحدث باسم الكنيسة البروتستانتية الرسمية، التي تمثل أغلب البروتستانت في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " السيد لوترباخ يسعى إلى فتح الأبواب .الجميع مرحب بهم في كنائسنا للصلاة وللتعبد، لكن أيضا من أجل الحماية من سخونة الجو".

وأضاف "هذا يعد مهما أيضا في الشتاء مثلما هو مهم الآن في الصيف.ولذلك يسعد أبرشية كولن أن تدعم مبادرة الأبواب المفتوحة".