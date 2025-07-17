المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى عنف السويداء لـ516 شخصا

أفاد المرصد السوري، اليوم الخميس، بارتفاع عدد القتلى من جراء أحداث العنف في السويداء إلى 516.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "السويداء 24" بأن بدت مدينة السويداء، التي شهدت في اليومين الماضيين اشتباكات دامية تخللها انتهاكات وعمليات نهب طالت المنازل والمتاجر، أشبه بمدينة منكوبة، فيما خرج المشفى الرئيسي من الخدمة وتكدّس الجثث فيه وانقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات منذ أيام.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة، مقابل انتشار للمقاتلين المحليين الدروز".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية - نقلا عن مقاتلين على أطراف المحافظة - أن القوات الحكومية تلقت أوامر بالانسحاب قبيل منتصف الليل وأنهت انسحابها فجرا.

وأعلنت وزارة الداخلية والشيخ يوسف جربوع، أحد أبرز ثلاث مرجعيات روحية في السويداء، مساء الأربعاء، التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

لكن مدير المرصد السوري قال إن انسحاب القوات الحكومية "جاء بناء على اتفاق أمني اسرائيلي سوري بوساطة أمريكية، بعيد التصعيد الإسرائيلي ضد السلطات ومطالبتها بسحب قواتها من السويداء".