 وفد صيني رفيع المستوى يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية - بوابة الشروق
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وفد صيني رفيع المستوى يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
هدى الساعاتي
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:15 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:15 ص

زار وفد صيني رفيع المستوى قلعة قايتباي الأثرية بحى الجمرك بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، مشيدا بعظمتها كأقدم وأهم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربى.

وقال مدير عام القلعة أسامة الصياد لـ"الشروق"، إن الوفد شبه القلعة بسور الصين العظيم، مستمعين إلى شرح توضيحي عن تاريخ القلعة وما تضمه من معالم ومقتنيات متميزة.

وأضاف الصياد أن الجولة تضمنت كافة معالم القلعة وجوانبها الأثرية، مشيرا أن الوفد أعرب عن إعجابه بالقلعة وإطلالتها المميزة على البحر المتوسط.

وأشاد الوفد بعظمة الآثار المصرية، وأعرب عن إعجابه بالقلعة واطلالتها المميزة علي البحر المتوسط ، وتفقد كافة معالم القلعة وجوانبها الأثرية، ورافقه خلال الزيارة مدير عام القلعة أسامة الصياد.

واستمع الوفد الي شرح توضيحي عن تاريخ القلعة وما تضمه من معالم ومقتنيات متميزة.

 

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