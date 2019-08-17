نفوق عروس بحر رضيع بسبب تلوث أحد المحيطات في تايلاند

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن عروس بحر رضيعا -8 أشهر- كان أسر قلوب التايلانديين بعد العثور عليه على شاطئ جنوب البلاد في أبريل الماضي، نفق بسبب عدوى متعلقة بنفايات بلاستيكية في معدته وأمعائه.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست"، إنه تم العثور على عروس البحر (الأطوم) في منطقة كرابي، على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب بانكوك، وكان الأطباء البيطريون يأملون في علاج الحيوان وإعادته إلى البرية.

وألقى مرض الحيوان بالضوء على تلوث المحيط ومشكلات متعلقة بالنفايات البلاستيكية.

وأكدت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات في تايلاند، أن الحيوان واسمه "ميريام" نفق، بينما كان الأطباء البيطريون يحاولون إنقاذ حياته، حسب الصحيفة.

وكان الحيوان يتلقى العلاج سابقا في بحر "أندامان"، لكن تم نقله الأسبوع الماضي إلى حضانة.

وحيوان الأطوم من الثدييات البحرية المماثل لخروف البحر.

كانت الأمم المتحدة قد أشارت في شهر أبريل الماضي إلى أنه يتم إلقاء 13 مليون طن من نفايات البلاستيك في المحيطات كل عام.

وأوضحت دراسة عملية نشرت مؤخرا، أن البلاستيك مادة سامة بطبيعتها، وبمجرد ابتلاعها، تتسبب في حدوث مضاعفات صحية خطيرة، وفي الحالات القصوى تؤدي إلى الوفاة.