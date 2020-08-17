المركزي الألماني يتوقع تعافي الاقتصاد بقوة في الصيف

أشارت توقعات البنك المركزي الألماني، إلى تعافي الاقتصاد الألماني بشكل قوي في الصيف الحالي من حالة الركود التي مر بها بسبب أزمة كورونا.

وكتب البنك في تقريره الشهري الذي نشر، اليوم الاثنين، "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بقوة للغاية في الربع الصيفي في 2020 وذلك بعد التراجع القوي الذي سجله في النصف الأول من العام".

وتوقع البنك استمرار التعافي الملحوظ والواسع النطاق الذي بدأ بعد التردي الاقتصادي في أبريل الماضي.

كان الاقتصاد الألماني تراجع بشكل كبير في النصف الأول من العام بسبب تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا، وقد وصلت نسبة التراجع في أداء الاقتصاد في الربع الثاني من العام إلى قرابة 10%.

وكانت هناك قطاعات في الاقتصاد الألماني قد توقفت فعليا في مارس وأبريل الماضيين فعليا، وحدث شيء مشابه مع العديد من الاقتصادات الكبيرة الأخرى الأمر الذي أثر بشكل كبير على التجارة الخارجية.

وقال البنك إن من المتوقع في أعقاب التعافي في قطاع الصناعة، أن تنتعش استثمارات التجهيزات في القطاع التجاري، وأشار البنك إلى أن من المتوقع أيضا أن يكون هناك إسهام خاص من قبل نفقات استهلاك الأفراد.

وشدد البنك على أن العامل الحاسم هو تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة بشكل كبير.

ولفت البنك إلى استقرار الوضع في سوق العمل بعض الشيء، وقال إن تدابير السياسة المالية المتمثلة في التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، عززت المزاج الشرائي لدى المستهلكين ودخولهم.