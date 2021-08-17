«مستقبل وطن» بالإسكندرية يكرم البطل الأوليمبي محمد إبراهيم «كيشو»

نظم حزب "مستقبل وطن" في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى لتكريم البطل الأوليمبي محمد إبراهيم "كيشو"، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية.

وسلم النائب رزق راغب ضيف الله درع التكريم لكيشو، ووجه له التهنئة على أدائه المشرف باعتباره سفيرًا للشباب المصري في هذا المحفل الدولي، مشيرًا إلى أن سياسة الحزب تكريم جميع الكوادر المصرية المشرفة، وذلك برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب "مستقبل وطن"، وإشراف من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأشاد أمين الحزب بالمحافظة بالإنجاز الذي تحقق في طوكيو، بعد إحراز مصر 6 ميداليات لأول مرة في تاريخ هذا المحفل العالمي، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالألعاب الفردية، والتعامل مع الرياضة كمنظومة متكاملة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، مشيدًا بالنجم كيشو، والذي شرف المحافظة في مختلف المحافل.

وأشار النائب رزق راغب ضيف الله إلى أن "كيشو" تلقى التدريبات في مركز الشباب حتى تفوق خلال البطولة، متمنيًا أن يحرز الذهبية في أولمبياد باريس.

وقال المهندس محمد فتح الباب، القائم بأعمال أمين تنظيم الحزب، إن حزب "مستقبل وطن" يسعى دائمًا لتكريم الكوادر المتميزة في شتى المجالات، من منطلق رؤية قيادات الحزب تكريم كل من يرفع اسم مصر عاليًا بالتكريم الذي يليق بإنجازه الذي حققه لوطنه، ومن هنا كان تكريم ابن الإسكندرية محمد إبراهيم "كيشو"، بعدما نجح في رفع العلم المصري عاليا في طوكيو.

وقال محمد إبراهيم "كيشو"، بطل المصارعة في أولمبياد طوكيو 2020، إنه فخور بالفوز ورفع اسم مصر والحصول على الميدالية البرونزية والفوز على منافسه الروسي، مشيرًا إلى أنه يفخر دائما بأنه تلقى تدريباته منذ صغره في مركز شباب وليس نادٍ كبير.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من قيادات الحزب في المحافظة.