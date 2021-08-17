اشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى "حالة فصل عنصري" باستمرار احتلالها وتدميرها لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.



وذكر اشتية، في بيان عقب لقائه في رام الله وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن الشعب الفلسطيني "يعيش ظروفا استثنائية نتيجة استمرار إسرائيل بممارستها كل أنواع الإرهاب بحقه، وتدميرها الممنهج لحل الدولتين".



وأشار إلى "استمرار إسرائيل في حصار غزة وتهويد القدس، واتساع الاستيطان والسيطرة على المعابر والأرض والمياه وكل تفاصيل حياة الفلسطينيين".



وأكد اشتية استعداد القيادة الفلسطينية لـ"مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".



واجتمع وزير خارجية الياباني في وقت سابق مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الذي دعا طوكيو إلى الاعتراف بدولة فلسطين.



كما طالب المالكي اليابان بالضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والعمل على مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.



من جهته، أكد موتيجي مجددا موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين، وأن اليابان ستواصل دعم الحوار السياسي بين الأطراف المعنية، وبناء جهود الثقة، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.



وجرى خلال زيارة الوزير الياباني توقيع اتفاقية دعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحوالي 3.7 مليون دولار أمريكي موجهة لبرنامج المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين.