قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تكريم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الأبطال المصريين هم ثنائي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب الميدالية البرونزية.



وأوضح أن الرئيس طلب الاستعداد مبكرًا لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس، مشيرًا إلى أن السيسي يسعى دائما إلى تقدير أبناء مصر المتفوقين في مختلف المجالات



