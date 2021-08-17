استمرار اشتعال حريق فيليا غرب العاصمة اليونانية لليوم الثاني

ظل الحريق، الذي اندلع أمس الاثنين، في منطقة فيليا الواقعة غرب أثينا، مستمرا حتى اليوم الثلاثاء، على الرغم من الجهود التي بذلها المئات من رجال الإطفاء في الليلة الماضية من أجل إخماده، بحسب ما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم.

وذكرت الصحيفة الإخبارية، أنه قد تم إخلاء خمس مناطق مجتمعية أخرى بسبب اقتراب النيران، التي انتشرت على مساحة كبيرة من المناطق السكنية؛ ما تسبب في احتراق غابات الصنوبر البكر الكثيفة والتي يتعذر الوصول إليها على جبل "باتيرا".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت ست مروحيات وخمس طائرات أعمال الإطفاء، بمساعدة نحو 330 فردا من رجال الإطفاء على الأرض.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الجيش اليوناني في جهود الإطفاء من خلال إرسال خمس مجموعات من وحدات المشاة، كما قام الكثير من رجال الإطفاء المتطوعين بتقديم المساعدة، بالاستعانة بمعدات بناء خاصة بالجيش اليوناني، إلى جانب استخدام صهاريج المياه في المنطقة.

وقد تم احتواء الحريق الذي اشتعل في جنوب شرق أثينا، بالقرب من بلدتي لافريو وكيراتيا، إلى حد كبير، بينما تسبب الحريق الذي اندلع في ماركاتي في تدمير المنازل بالمنطقة.





