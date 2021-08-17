الصحة الهندية: وزعنا عددا قياسيا من لقاحات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الثلاثاء، توزيع أكثر من 8.8 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يعد أعلى عدد جرعات يتم توزيعها خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة، إن الارتفاع الجديد في عدد اللقاحات الموزعة يأتي في ظل انخفاض حاد في عدد حالات الإصابة اليومية، فقد تراجعت إلى 25 ألفا و166 حالة، وتعد الأدنى منذ 16 مارس الماضي.

وقال وزير الصحة مانسوخ ماندافيا في تغريدة: "الهند حققت رقما قياسيا في عدد اللقاحات الموزعة خلال يوم واحد، يوم أمس سوف يذكر في التاريخ. تهانينا للهند".

وبالنظر لتعداد سكان الهند، فإن هناك حاجة لتوزيع نحو 10 ملايين جرعة من اللقاح يوميا للانتهاء من تطعيم البالغين بحلول ديسمبر المقبل، وفقا لما قاله الخبراء.

وقد حصل 46% من البالغين الهنود على الجرعة الأولى، في حين حصل 13% على جرعتي اللقاح.

وقد تم توزيع أكثر من 7ر554 مليون جرعة لقاح في الهند منذ بدء حملة التطيعم في يناير الماضي.