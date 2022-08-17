حصيلة إصابات كورونا تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر في كوريا الجنوبية

وصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، حيث تستمر السلالة المتفرعة من السلالة المتحورة «أوميكرون» في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الممتدة.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، مساء الأربعاء، أكدت السلطات الصحية ما مجموعه 180,803 إصابات جديدة على مستوى البلاد، من بينها 567 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 21,682,816 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويعد هذا هو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل، عندما تم تسجيل 195,387 إصابة جديدة آنذاك وسط انتشار أسوأ موجة لتفشي الفيروس.

وزادت حصيلة عدد الإصابات الجديدة في اليوم الأربعاء، بأكثر من الضعف عن 84,128 حالة مسجلة في اليوم السابق. وهي أيضا أعلى بنحو 20% من الحصيلة البالغة 151,792 إصابة المسجلة قبل أسبوع.

وقال كيم سونج-هو، رئيس مكتب إدارة الكوارث بوزارة الداخلية، خلال الاجتماع الحكومي للاستجابة لكوفيد-19: «من المتوقع أن تؤدي زيادة عدد المسافرين في موسم العطلة الصيفية وعطلة يوم التحرير الوطني الكوري الممتدة الأخيرة إلى زيادة تفشي العدوى هذا الأسبوع».

وكان عدد الإصابات الجديدة اليومي يحوم دون مستوى 100,000 إصابة يومي الاثنين والثلاثاء للمرة الأولى خلال أسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة، والتي تضمنت يوم التحرير الموافق 15 أغسطس.

واعتبارا من الساعة 9 مساء، أبلغت الحكومات المحلية عن 170,070 إصابة إضافية، بانخفاض 5,695 إصابة عن نفس الوقت من اليوم السابق.

ويتم عد الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس حتى منتصف الليل والإعلان عنها في صباح اليوم التالي.

وتم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 25,752 حالات وفاة، وفقا للوكالة. وبلغ معدل الوفيات 0.12%.

ووصل عدد الحالات الخطيرة إلى 469 مريضا، لينخفض عددهم عن اليوم السابق والذي شهد 563 مريضا، وفقا للوكالة.

كما ارتفع عدد الحالات الوافدة من الخارج بدرجة ملحوظة في الآونة الأخيرة. وقالت الوكالة إن عدد الحالات الوافدة المسجلة اليوم الأربعاء هو خامس أكبر حصيلة يومية على الإطلاق.

وتشهد كوريا الجنوبية حاليا موجة جديدة من تفشي الفيروس، بسبب الانتشار السريع للسلالة «BA.5» المتفرعة من السلالة «أوميكرون»، ورفع قيود التباعد الاجتماعي.

وقالت الوكالة إن السلالة «BA.5» شكلت 87.9% من إجمالي عدد الإصابات الأسبوع الماضي، بزيادة 11.6% عن الأسبوع السابق. وقد أصبحت هي السلالة السائدة في كوريا الجنوبية في الأسبوع الرابع من يوليو.

وتوقعت الوكالة أن يصل عدد الإصابات الجديدة إلى ذروته عند حوالي 200,000 إصابة هذا الشهر، قبل أن تتقلص بوتيرة أبطأ، على الرغم من أن الوضع قد يتغير وفقا للآثار المحتملة لموسم العطلة الصيفية والظروف الجوية وعوامل أخرى.

وقالت السلطات الصحية إن عدد الحالات الحرجة قد يرتفع أيضًا إلى أكثر من 900 في أوائل الشهر المقبل، وقد يصل عدد الوفيات اليومي إلى 140 وفاة.