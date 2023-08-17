 الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طفلين شقيقين سقطا في بحر مويس بالشرقية - بوابة الشروق
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الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طفلين شقيقين سقطا في بحر مويس بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 2:47 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 2:47 ص

يُكثف رجال الإنقاذ النهري في مديرية أمن الشرقية جهودهم بالبحث عن طفلين شقيقين؛ غرقا في مياه ترعة بحر مويس بناحية قرية كفر هربيط التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين شقيقين في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير.

تبين من التحريات الأولية أن الطفلين أحدهما يدعى محمد، 10 سنوات، وشقيقه الأصغر يوسف، 5 سنوات، انزلقت قدماهما وسقطا في مياه الترعة، فيما يكثف رجال الإنقاذ النهري جهود البحث عن الطفلين في مياه الترعة.

 

 

 

 

 

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