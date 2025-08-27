ميرتس يبرر إقرار حزمة القوانين الخاصة بالدفاع والأمن بالتهديد القادم من موسكو

برّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حزمة القوانين الخاصة بالأمن والدفاع، والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، بـ"التهديد القادم من موسكو".

وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الألماني في وزارة الدفاع ببرلين، قال زعيم الاتحاد المسيحي: "روسيا تشن منذ فترة طويلة هجمات هجينة ضدنا"، مشيرا إلى ظواهر من بينها "التدخل واسع النطاق" في الديمقراطية الألمانية بالإضافة إلى شن هجمات موجّهة على أمن تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل حزمة القوانين التي ستحال حاليا إلى البرلمان للبت فيها، قانون الخدمة العسكرية الجديد وإنشاء مجلس وطني للأمن.

وقال ميرتس: "منذ 30 عامًا تُجرى مناقشات – ونحن حسمنا الأمر بعد أربعة أشهر (يقصد منذ تولي حكومته مهامها رسميا في أوائل مايو الماضي)".

ومن المقرر أن يجتمع هذا المجلس الجديد في أوقات الأزمات لاتخاذ قرارات سريعة.