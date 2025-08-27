انخفاض معدل الخصوبة في إنجلترا وويلز لمستوى قياسي جديد

أظهرت البيانات، أن معدل الخصوبة في إنجلترا وويلز تراجع للعام الثالث على التوالي حتى وصل لرقم متدن قياسي جديد.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، بأن إجمالي معدل الخصوبة عبر الأمتين، وهو متوسط عدد الأطفال الأحياء الذي من المتوقع أن تلدهم المرأة على مدار حياتها الإنجابية، بلغ 1.41 طفل في 2024.

وهذا بتراجع من 1.42 طفل في 2023 وهو الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة في 1938، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وحتى يظل التعداد السكاني لبلد ما مستقرا على مدار الزمن، يجب أن يكون معدل الخصوبة الإجمالي نحو 2.1 طفل.

ويأتي الانخفاض رغم أن عدد المواليد في إنجلترا وويلز زاد بشكل طفيف العام الماضي من 591072 إلى 594677.

ولكن هذا قوبل بقفزة في حجم التعداد السكاني الكلي مما يعني أن معدل الخصوبة تراجع بشكل عام.

وتأتي البيانات بعد يوم من تأكيد تراجع معدل الخصوبة الإجمالي في أسكتلندا أيضا لرقم متدن قياسي جديد، حيث انخفض من 1.27 في 2023 إلى 1.25 في 2024.

ومن المقرر نشر أحدث معدلات أيرلندا الشمالية في وقت لاحق من العام الجاري.