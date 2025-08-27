 من البرازيل.. مجلس عن محبة النبي وطاعته ضمن فعاليات برنامج مولد الهدى - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025
من البرازيل.. مجلس عن محبة النبي وطاعته ضمن فعاليات برنامج مولد الهدى

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 4:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 4:07 م

شهد مسجد الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة سانتوس بالبرازيل، انعقاد مجلس علميّ مبارك ضمن فعاليات البرنامج الدعوي: «مولد الهدى» الذي تنظمه وزارة الأوقاف احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتناول الشيخ مكاوي حسين محمد، موفد وزارة الأوقاف، في المجلس، وُجوب محبة رسول الله ﷺ، ووجوب طاعته، مؤكِّدًا أن هذه المحبة الصادقة هي روح الإيمان، وأن طاعته ﷺ امتثال لأمر الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المجالس العلمية والروحية، التي تعقدها وزارة الأوقاف بمختلف دول العالم عبر موفديها؛ لإحياء القلوب بأنوار السيرة العطرة، وتعزيز الوعي الديني والقيمي، وربط المسلمين في كل مكان بسيرة نبيهم الكريم ﷺ وشمائله العظيمة.

