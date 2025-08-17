قتيلان و13 جريحا جراء حريق بمبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل شخصان وأصيب 13 آخرون بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية ،سول اليوم الأحد، حسبما قالت السلطات.

وبدأ الحريق في الطابق 14 من المبنى المكون من 20 طابقًا في حي مابو الغربي في سول في الساعة 8:10 صباحا بالتوقيت المحلي(2310 السبت بتوقيت جرينتش)، مما أجبر حوالي 80 مقيما على الإجلاء، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الإطفاء إنها أرسلت 228 فردا و76 مركبة لإخماد الحريق بعد تلقي بلاغ بتصاعد دخان أسود من المبنى.

ووفقا لوكالة الإطفاء، لم يتم تركيب رشاشات إطفاء الحريق في الطابق 14 حيث بدأ الحريق. وتخطط الوكالة للتحقيق في السبب الدقيق للحريق.