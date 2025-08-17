وكيل صحة الإسكندرية يناقش تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء بالمستشفيات

عقد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كل من مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديري المستشفيات، وذلك بحضور الدكتورة حنان أنور، والدكتور أحمد بحلاق، وكلاء المديرية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد خطاب، مدير مستشفى الرمد العام.

واستعرض "بدران"، خلال الاجتماع، عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء، وتحسين المؤشرات، وتعزيز الانضباط الإداري، وحل التحديات التي تواجه الفرق الطبية، بجانب رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة، مع التأكيد على انتظام العمل بمراكز العقر داخل المستشفيات على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها "إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات (قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل)، وتطوير الخدمات الطبية القائمة واستحداث خدمات جديدة وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، وتحسين مؤشرات الأداء في الأقسام الحيوية، وتفعيل غرف منسقي الطوارئ ومتابعتها على مدار الساعة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني لدعم الخدمات الصحية".

كما شهد الاجتماع فتح باب النقاش مع مديري المستشفيات حول أبرز التحديات، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات العملية للتغلب عليها.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة، الشكر لجميع الحضور، مثمنًا جهودهم، فيما أكد وكلاء المديرية دعمهم الكامل لجميع مديري المستشفيات، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة الإسكندرية.