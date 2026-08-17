السيطرة على حريق غابات في ولاية زارلاند الألمانية

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تمكنت فرق الإطفاء الألمانية من السيطرة على حريق غابات بالقرب من بلدة إيلينجن في منطقة نوينكيرشن بولاية زارلاند غربي ألمانيا.

وقال المتحدث باسم فرق إطفاء منطقة نوينكيرشن اليوم الاثنين، أندرياس كون: "تجرى حاليا أعمال إخماد واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة العمليات".

وكان لا يزال نحو 380 فردا من أفراد فرق الإغاثة موجودين في الموقع صباحا، من بينهم أفراد من فرق الإطفاء والشرطة والصليب الأحمر الألماني والوكالة الألمانية للإغاثة الفنية. ووفقا لأحدث البيانات، تضرر نحو 18 هكتارا من الغابات والمروج بين مناطق فوستفايلر وهيرتسفايلر وهوتيجفايلر.

وأصيب تسعة من أفراد فرق الإغاثة خلال عمليات مكافحة الحريق، ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى احترازيا.

وقال كون: "يمثل وضع الغابة في منطقة الحريق حاليا تحديا خاصا... تضررت أعداد كبيرة من الأشجار بشدة جراء الحريق. ولذلك هناك خطر كبير على أفراد فرق الإغاثة المشاركين في العمليات، خاصة بسبب تساقط الغصون وسقوط الأشجار".

وأوضح كون أن موظفين من مؤسسة "زار فورست" التابعة للولاية يعملون الآن على إزالة الأشجار المتضررة وغير المستقرة، وتأمين المناطق المتضررة لإتاحة مواصلة عمليات الإغاثة.

وفي إطار أعمال الإخماد، تفحص فرق الإغاثة منطقة الحريق للعثور على بؤر الجمر المتبقية وإخمادها.

وكان وزير داخلية ولاية زارلاند، راينهولد يوست، تفقد مساء أمس الأحد الوضع وأعمال الإخماد الجارية في الموقع. كما شاركت مروحية لإخماد الحرائق في العمليات. ووفقا لبيانات فرق الإطفاء أمس، امتد الحريق باتجاه أحد المزارع. وبسبب الوضع الراهن، جرى إجلاء جميع الخيول الموجودة هناك احترازيا.