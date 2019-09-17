سفينة «أوشن فايكنج» للأعمال الخيرية تنقذ 48 مهاجرا في البحر المتوسط

قالت جمعيتان خيريتان تديران سفينة "أوشن فايكنج" اليوم الثلاثاء، إن السفينة أنقذت 48 مهاجرًا من البحر المتوسط على بعد نحو 100 كيلومتر من السواحل الليبية.

وأضاف "أطباء بلا حدود" و"اس او اس ميديتيراني" على موقع تويتر: "لقد أنقذنا 48 شخصًا من قارب خشبي كان في خطر، على بعد 53 (ميلا بحريا) من ساحل ليبيا".

وأضافت الجمعيتان: "كان من بين الناجين نساء وأطفال صغار للغاية وطفل حديث الولادة وهم الآن بأمان على متن أوشن فايكنج، والآن نتوجه للتحقق من حالة أخرى محتملة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، استقبلت إيطاليا 82 مهاجرا كانت "اوشن فايكنج" قد أنقذتهم في وقت سابق، ونقلتهم إلى جزيرة لامبيدوسا، في ما اعتبر تغيرا في الموقف الإيطالي.

وفي تطور منفصل، قال خفر السواحل الإيطالي إنهم أنقذوا 90 شخصا في وقت متأخر أمس الاثنين في مياه البحث والإنقاذ المالطية، ومن المتوقع تسليمهم إلى السلطات المالطية