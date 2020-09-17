وزير المالية السريلانكي: استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية السريلانكي إس. أر. أتيجال إن سريلانكا تواصل المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإقراض.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن أتيجال قال في مقابلة عبر الهاتف، اليوم الخميس، إن تقديم ميزانية 2021 في نوفمبر "سوف يقدم مسارا أوضح للسياسة"، دون التطرق إلى تفاصيل البرنامج.

ونقلت شركة "سيتي جروب" للخدمات المالية في تقرير أمس الأربعاء عن وزير الدولة السريلانكي للشؤون المالية أجيت كابرال قوله في اتصال إن "الحاجة الملحة الأولية" لتمويل صندوق النقد الدولي لم تعد موجودة، مشيرا إلى أن الأمة لديها موارد كافية لإدارة سداد ديونها.

وكانت الحكومة قد طلبت في أبريل من الصندوق أموالا بموجب أداة التمويل السريع الخاصة به، قبيل انتهاء برنامج تبلغ قيمته 5ر1 مليار دولار في يونيو.

وقال أتيال إن سريلانكا سوف تنظر فقط في الاستفادة من سوق الديون الدولية بمجرد إقرار الميزانية، مضيفا أن الحكومة سوف تسدد مليار دولار من السندات المستحقة في أكتوبر.

وأفاد تقرير سيتي جروب نقلا عن كابرال، بأن بيع السندات قد يحدث فقط في النصف الثاني من عام 2021.