المتهم بسرقة شقة مواطن بمدينة نصر : استغليت عدم وجود صاحبها وقمت بسرقتها

أدلى حارس عقار، المتهم بسرقة شقة مواطن بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أفاد فيها بأنه انتظر حتي خروج صاحبها فقمت بسرقة 40 ألف جنيه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف أنه نظرا نظراً لطبيعة عمله كحارس عقار يعرف مواعيد قدوم صاحب الشقة وخروجه.



فيما، أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.



وتلقى قسم شرطة مدينة نصربلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة 40 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى، ولاذ بالفرار وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.