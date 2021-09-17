اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق مساء اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بوسط الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين شباب وقوات الاحتلال عند الحاجز العسكري المُقام على مدخل شارع الشهداء، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب في إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وإغلاق المحال التجارية في المنطقة.

واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين بالضرب تحت حماية جنود الاحتلال، قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط الخليل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب شادي حسن المحتسب (38 عاما) وشقيقه عبد الله (22 عاما) من المنطقة ذاتها.